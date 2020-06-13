احدث الأخبار

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة
أبرز المواد
 تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض لإصابة بعض الموظّفين بكورونا
أبرز المواد
 سمو نائب أمير جازان يعزي والد وذوي الرقيب عكيري والجندي مغفوري من منسوبي شرطة محافظة بيش
أبرز المواد
 حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة
أبرز المواد
 الحضري الأفضل في التاريخ العربي
منطقة تبوك
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية لنازحي صعدة المتضررين من السيول بمحافظة حضرموت
أبرز المواد
 كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تعلن عن مواعيد القبول للفصل التدريبي الأول من العام 1442
منطقة الرياض
 سمو أمير منطقة الجوف يعزي في وفاة اللواء متقاعد عبدالله الشمري
أبرز المواد
 “النقل التعليمي” تحقق نقلًا آمنًا لـ 1.2 مليون طالب وطالبة بالمملكة
أبرز المواد
 جامعة الجوف تُقدم 1060 جلسة تعليمية عن بُعد حضرها أكثر من 50 ألف من طلبة الجامعة خلال أسبوع
منطقة الجوف
 ترمب : جيشنا يواجه عدواً غير مرئي قادماً من الصين
أبرز المواد
 جامعة الجوف تدرب 1249 متدرباً عن بُعد خلال الأسابيع الأولى من البرنامج التدريبي الصيفي
منطقة الجوف
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة

أبرز المواد
تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض لإصابة بعض الموظّفين بكورونا

تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض لإصابة بعض الموظّفين بكورونا

أبرز المواد
سمو نائب أمير جازان يعزي والد وذوي الرقيب عكيري والجندي مغفوري من منسوبي شرطة محافظة بيش

سمو نائب أمير جازان يعزي والد وذوي الرقيب عكيري والجندي مغفوري من منسوبي شرطة محافظة بيش

أبرز المواد
حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة

حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة

أبرز المواد

سمو نائب أمير جازان يعزي والد وذوي الرقيب عكيري والجندي مغفوري من منسوبي شرطة محافظة بيش

سمو نائب أمير جازان يعزي والد وذوي الرقيب عكيري والجندي مغفوري من منسوبي شرطة محافظة بيش
http://almnatiq.net/?p=873964
جازان _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي اثنين
من منسوبي شرطة محافظة بيش بمنطقة جازان وكيل الرقيب جابر محمد عكيري والجندي أول احمد محمد مغفوري ، واللذين توفيا نتيجة انقلاب دوريتها خلال قيامهما بأداء مهمة عملهما الأمنية.
كما نقل سمو نائب أمير جازان ، لأسرتي المتوفين تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مؤكدًا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيدين وحرصهما -رحمها الله- على أداء المهام والأمانة في أداء عملهم سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذوو الفقيدين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم والتي كانت لها الاثر البالغ في نفوسهم.
مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

روابط ذات صلة

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة
تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض لإصابة بعض الموظّفين بكورونا

تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض لإصابة بعض الموظّفين بكورونا
حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة

حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 225 ألف حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*