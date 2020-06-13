سمو نائب أمير جازان يعزي والد وذوي الرقيب عكيري والجندي مغفوري من منسوبي شرطة محافظة بيش

جازان _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي اثنين

من منسوبي شرطة محافظة بيش بمنطقة جازان وكيل الرقيب جابر محمد عكيري والجندي أول احمد محمد مغفوري ، واللذين توفيا نتيجة انقلاب دوريتها خلال قيامهما بأداء مهمة عملهما الأمنية.

كما نقل سمو نائب أمير جازان ، لأسرتي المتوفين تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مؤكدًا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيدين وحرصهما -رحمها الله- على أداء المهام والأمانة في أداء عملهم سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الفقيدين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم والتي كانت لها الاثر البالغ في نفوسهم.

مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.