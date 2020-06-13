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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة

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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن فتح باب القبول في ماجستير السياسة العامة
http://almnatiq.net/?p=873970

أعلن قسم العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز ، فتح القبول في برنامج “ماجستير السياسة العامة التنفيذي” ، خلال الفترة من 22 شوال الجاري وحتى 2 ذو القعدة القادم ، عبر موقع عمادة الدراسات العليا https://graduatestudies.kau.edu.sa/Pages-home2.aspx .
وأوضح المشرف على البرنامج الدكتور وليد بن نايف السديري ، أن البرنامج يركز على الدراسة العلمية المتخصصة لحقل السياسة العامة ، أحد الحقول الحيوية والمتطورة في العلوم السياسية الذي يتعلق بعملية دراسة وتحليل المشكلات والقضايا والاحتياجات التنموية ، وصناعة وتنفيذ وتقويم السياسات العامة الملائمة لمعالجتها.
وأشار السديري إلى أن البرنامج أحد منجزات جامعة الملك عبدالعزيز ، حيث تسعى الجامعة من خلاله إلى تعزيز رؤية المملكة 2030 ، مبينا أن البرنامج يعد رائدًا في مجاله ، حيث إنه أول برنامج ماجستير تنفيذي متخصص في حقل السياسة العامة في المنطقة العربية ، كما أنه مصمم ليركز على الجوانب التطبيقية التي توظف المعرفة السياسية في الدراسة العلمية لعمليات صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة التي تتعلق بمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع والدولة.
ولفت المشرف على البرنامج النظر إلى أن البرنامج حاز على تقدير محلي ودولي ، وعلى تصنيف وزارة الخدمة المدنية التي حددت لمؤهل البرنامج مجموعات نوعية من فئات الوظائف في دليل تصنيف الوظائف في المملكة، كما نجح البرنامج في استقطاب نخبة متميزة من الأساتذة والممارسين المتخصصين من عدة مجالات لتدريس مقرراته ، وفي استقطاب قياديين متميزين من مختلف القطاعات للدراسة فيه .

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