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نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا.. وميرتنز يدخل التاريخ

نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا.. وميرتنز يدخل التاريخ
http://almnatiq.net/?p=873983
المناطق - وكالات

تأهل نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بالتعادل 1-1 على أرضه مع إنتر ميلانو، السبت، بينما أصبح المهاجم دريس ميرتنز الهداف التاريخي للنادي الإيطالي.

وتقدم إنتر ميلانو بهدف بعد دقيقتين من إياب الدور قبل النهائي، حين سجل كريستيان إريكسن مباشرة من ركلة ركنية أخفق الحارس ديفيد أوسبينا في التعامل معها.

لكن ميرتنز أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول مسجلا هدفه الـ122 مع النادي الإيطالي في كل المسابقات.

وبات ميرتنز الهداف الأول في تاريخ نابولي بفارق هدف عن السلوفاكي ماريك هامشيك الذي يلعب حاليا في الدوري الصيني، فيما يحل الأرجنتيني الأسطورة دييغو مارادونا ثالثا برصيد 115 هدفا.

وتفوق نابولي 2-1 في مجموع المباراتين بفضل التفوق 1-صفر في لقاء الذهاب في سان سيرو قبل أربعة أشهر، وسيواجه يوفنتوس في المباراة النهائية في روما، الأربعاء، المقبل.

وظهر الفريقان في أول مباراة لهما بعد استئناف النشاط الكروي المحلي، عقب توقف 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، وتراجع الأداء بوضوح في آخر 20 دقيقة، رغم أن كل فريق أجرى 5 تغييرات.

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