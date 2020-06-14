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مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة

مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة
http://almnatiq.net/?p=873984
المناطق - وكالات

مأساة جديدة مرتبطة بوفيات فيروس كورونا حول العالم شهدتها إحدى المقابر الكينية، حين تحدى مئات الغاضبين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب، الجمعة، وخطفوا جثمان مغن ذي شعبيته كبيرة لمنع دفنه بسرعة، طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.

واحتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو، واسمه الفني أبيني جاشيغا، في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب كينيا.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بمرض كوفيد-19 تتطلب دفنا لمتوفين خلال 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرته، وهي القواعد التي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة، وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

وقال شقيقه لصحيفة ديلي نيشن اليومية الكينية إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس وكان يتقيأ دما، وفق ما نقلت “رويترز”.

ولم تذكر الحكومة أو الأسرة إن كان فحص أثبت إصابته بفيروس كورونا. وطلبت الاسرة من السلطات أسبوعا “مهلة” لتنظيم جنازة لائقة به.

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