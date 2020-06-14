“بالونات الهيدروجين” تثير غضب شقيقة زعيم كوريا الشمالية

المناطق - وكالات

انتقدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الجهات التي تقف وراء إرسال منشورات باستخدام “بالونات الهيدروجين” إلى بيونغيانغ انطلاقا من كوريا الجنوبية.

وقالت كيم يو جونغ بأن “منشقين” عن نظام كيم جونغ أون هم من يقفون وراء “حملة الإسقاط الجوي” المستمرة منذ العام 2004، والتي تمرر للمواطنين في كوريا الشمالية رسائل ضد نظام بيونغيانغ الحالي، هذا إلى جانب تهريب عملات أجنبية وكتب دينية.

ووصفت شقيقة الزعيم الكوري المسؤولين عن هذه الحملات بألفاظ نابية، معتبرة إياهم مجرد “حثالة خانت وطنها”، وفق تصريحات نقلتها مجلة “نيوزويك” الأميركية عن صحيفة “رودونج سينمون” الكورية الشمالية.

وتابعت قائلة: “هل كوريا الجنوبية على استعداد لتحمل العواقب المترتبة على السلوكيات الشريرة لهؤلاء الساعين لتشويه سمعتنا؟”

وكانت كوريا الجنوبية قد قالت الأربعاء، إنها ستوجه اتهامات ضد منظمتين ناشطتين أطلقتا بالونات تحوي منشورات مناهضة لبيونغيانغ إلى كوريا الشمالية بزعم أنهما خرقتا القانون بإرسال مواد غير مصرح بها إلى دولة منافسة.