البرازيل تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة

البرازيل تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة

أبرز المواد
“بالونات الهيدروجين” تثير غضب شقيقة زعيم كوريا الشمالية

“بالونات الهيدروجين” تثير غضب شقيقة زعيم كوريا الشمالية

أبرز المواد
قطر 2022.. عمالة “مستعبدة” وقتلى بالآلاف من أجل المونديال

قطر 2022.. عمالة “مستعبدة” وقتلى بالآلاف من أجل المونديال

أبرز المواد
الكمامات القماشية.. مشكلة “عكسية” في فرنسا

الكمامات القماشية.. مشكلة “عكسية” في فرنسا

أبرز المواد

“بالونات الهيدروجين” تثير غضب شقيقة زعيم كوريا الشمالية

“بالونات الهيدروجين” تثير غضب شقيقة زعيم كوريا الشمالية
http://almnatiq.net/?p=873994
المناطق - وكالات

انتقدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الجهات التي تقف وراء إرسال منشورات باستخدام “بالونات الهيدروجين” إلى بيونغيانغ انطلاقا من كوريا الجنوبية.

وقالت كيم يو جونغ بأن “منشقين” عن نظام كيم جونغ أون هم من يقفون وراء “حملة الإسقاط الجوي” المستمرة منذ العام 2004، والتي تمرر للمواطنين في كوريا الشمالية رسائل ضد نظام بيونغيانغ الحالي، هذا إلى جانب تهريب عملات أجنبية وكتب دينية.

ووصفت شقيقة الزعيم الكوري المسؤولين عن هذه الحملات بألفاظ نابية، معتبرة إياهم مجرد “حثالة خانت وطنها”، وفق تصريحات نقلتها مجلة “نيوزويك” الأميركية عن صحيفة “رودونج سينمون” الكورية الشمالية.

وتابعت قائلة: “هل كوريا الجنوبية على استعداد لتحمل العواقب المترتبة على السلوكيات الشريرة لهؤلاء الساعين لتشويه سمعتنا؟”

وكانت كوريا الجنوبية قد قالت الأربعاء، إنها ستوجه اتهامات ضد منظمتين ناشطتين أطلقتا بالونات تحوي منشورات مناهضة لبيونغيانغ إلى كوريا الشمالية بزعم أنهما خرقتا القانون بإرسال مواد غير مصرح بها إلى دولة منافسة.

روابط ذات صلة

البرازيل تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة

البرازيل تسجل 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة
قطر 2022.. عمالة “مستعبدة” وقتلى بالآلاف من أجل المونديال

قطر 2022.. عمالة “مستعبدة” وقتلى بالآلاف من أجل المونديال
الكمامات القماشية.. مشكلة “عكسية” في فرنسا

الكمامات القماشية.. مشكلة “عكسية” في فرنسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*