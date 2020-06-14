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الأرصاد : هطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد : هطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=874009
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة بمشيئة الله لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، الحدود الشمالية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران وأجزاء من الساحل الغربي.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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