الصين تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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المناطق _ بكين

سجلت الصين الأحد 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل، في وقت تتزايد المخاوف من موجة ثانية للفيروس.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلية سُجّلت في العاصمة بكين.
وأمرت السلطات الصينية السبت بفرض عزل طارئ على أحد عشر حيًا في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ، ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي.

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