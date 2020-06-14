“الأرصاد”: سحب رعدية على أجزاء من منطقة تبوك

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“الأرصاد”: سحب رعدية على أجزاء من منطقة تبوك

“الأرصاد”: سحب رعدية على أجزاء من منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=874027
المناطق _ تبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، عبارة عن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية .
وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهراً, وتشمل مدينة تبوك ومحافظة حقل .

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