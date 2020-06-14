أمانة جازان تضبط مقيما حول سكنه الخاص لصالون حلاقة

المناطق _ جازان

ضبطت أمانة منطقة جازان وبالتنسيق مع الجهات الأمنية اليوم، مقيما في مدينة جيزان قام بتحويل سكنه الخاص إلى صالون حلاقة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن فرق الرقابة بالأمانة والجهات ذات العلاقة قامت بتنفيذ العملية ضمن عمليات المتابعة والمراقبة التي تقوم بها لجميع المنشآت في مدينة جازان إضافة لبلديات المنطقة، مبيناً أن فرق الأمانة قامت برصد وضبط عدد من المخالفات على عدد من المنشآت وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.

وبين أنه تم إغلاق سكن المقيم الذي قام بتحويله لصالون حلاقة لبني جلدته ومصادرة الأدوات وتحرير المخالفة النظامية بحقه .

وأكد أمين منطقة جازان مواصلة الأمانة والبلديات التابعة لها بتنفيذ الجولات الرقابية بشكل يومي للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم .