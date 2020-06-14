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“هدف” يعقد ورشة عمل افتراضية مع ممثلي قطاع المطاعم والمقاهي استعرضت برامج دعم التدريب والتوظيف

أبرز المواد

“هدف” يعقد ورشة عمل افتراضية مع ممثلي قطاع المطاعم والمقاهي استعرضت برامج دعم التدريب والتوظيف

“هدف” يعقد ورشة عمل افتراضية مع ممثلي قطاع المطاعم والمقاهي استعرضت برامج دعم التدريب والتوظيف
http://almnatiq.net/?p=874044
المناطق _ الرياض

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ورشة عمل افتراضية عن بُعد بمشاركة جمعية المطاعم والمقاهي (قوت)، موجهة لمسؤولي الموارد البشرية ومدراء المنشآت العاملة في مجال المطاعم والمقاهي، وذلك ضمن سعي الصندوق لتعريف المهتمين في هذا المجال ببرامج دعم وممكنات الصندوق ودعم تطلعات أصحاب العمل وموظفيهم وتلبية احتياجاتهم التدريبية والوظيفية.
وتأتي الورشة في إطار حرص الصندوق على مواصلة تمكين وتدريب الكوادر الوطنية واستمرارها في أعمالها بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وكذلك دعم منشآت القطاع وضمان استقرارها وتنمية أدائها. وأطلع المشاركون في الورشة على برامج الصندوق التدريبية الداعمة للقطاع الخاص، وأساليب وأنماط التدريب الأكثر ملائمة للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها، بالإضافة إلى المهارات العامة والمهنية للقطاع الخاص في ظل الجائحة وما بعدها.
واستعرضت الورشة ممكنات وبرامج دعم التدريب والتوظيف مثل دروب، وتمهير، ودعم الشهادات المهنية الاحترافية، والتدريب في المعاهد غير الربحية، وصيفي، ودعم التوظيف، ودعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) ودعم نقل المرأة العاملة (وصول) وبرامج توافق لدعم توظيف ذوي الإعاقة ودعم أجر أيام غسيل الكلى.
الجدير بالذكر بأن جمعية المطاعم والمقاهي “قوت” تعمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المطاعم والمقاهي، وتعتبر “قوت” المساهم الرئيسي في دعم وتمكين القطاع في المملكة. كما تسعى لبذل كافة الجهود الرامية لتطوير الصناعة وتوطينها بما يساهم في زيادة الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

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