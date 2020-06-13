في زمن قياسي “بلدية الارطاوية تنهي العمل بأحد التقاطعات الرئيسية”

المناطق-فلاج الشعيفاني

في غضون 72 ساعة فقط ،نفذت بلدية الارطاوية الدوار الواقع بمنتصف المدينة وعلى الطريق الدولي الرابط المتجه لـحفر الباطن شمالا وللمجمعة جنوبا ‬

‫حيث ‬انهت البلدية جميع اعمال الإزالة للأرصفة السابقة وبناء الأرصفة الجديدة في وقت وجيز و في تحدِ مع الزمن لئلا تزعج اعمال الدوار سالكي الطريق الرئيسي

وتم بالإضافة الى ذلك إنهاء اعمال الدهانات والاناره في موقع الدوار المحدد

جهود كبيرة من قبل بلدية الارطاوية ورئيسها المهندس عبدالله آل ذيبان وقسم الخدمات العامة بقيادة سعود هليل المهلكي حظيت بتقدير الأهالي واشادتهم على سرعة إنجاز العمل في زمن قياسي دون تأخير

و يأتي تنفيذ البلدية للدوارات على الطريق العام رغبة منها في تسهيل الحركة المروريه واضافة تحسين للمشهد الحضري بشكل افضل للشارع العام.