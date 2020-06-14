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الصين تستعد لاحتمال تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا

الصين تستعد لاحتمال تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=874052

نشرت صحيفة “الصن” البريطانية تقريرا اليوم للكاتب “أليكس ونتر” مستندا على مصادره في العاصمة الصينية بكين يصف الأحوال فيها بما يشبه “وضع الحرب حيث يمنع السياح الأجانب من زيارة بعض المدن بسبب مخاوف من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا القاتل”.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات في أكبر سوق للجملة في العاصمة الصينية هذا الأسبوع.
ووفقاَ للصحيفة، فقد “أثار تصاعد هذه الحالات مخاوف من موجة ثانية من الوباء” الذي أصاب أكثر من سبعة ملايين وستة وستين ألف شخص، كما قتل حوالي أربعمائة وعشرين ألف شخص حول العالم حتى الآن بحسب الاحصاءات الرسمية فقط، بينما يعتقد بأن هناك المزيد من الوفيات والاصابات غير المعلنة أو الموثقة في العديد من البلدان.

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