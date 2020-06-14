“التظاهر بالسفر”.. مطار يبتكر أحدث صيحات كسر الإغلاق

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http://almnatiq.net/?p=874062
المناطق - وكالات

في ظل تشوق الملايين عبر العالم للسفر الممنوع بفعل وباء فيروس كورونا، ابتكر مطار في تايوان حلا فريدا لمن يريدون تذكر التجربة بعد انقطاع طويل عن الرحلات.

وسيعطي مطار سونغشان في العاصمة تايبيه فرصة “للتظاهر بالسفر”، من خلال القيام بجولة داخل مرافقه واستعادة تجربة المرور عبر ضباط الهجرة والسوق الحرة والصعود على متن الطائرة، ثم النزول والعودة إلى المنزل.

وجاء في منشور على موقع المطار في الإنترنت: “لا يمكنك مغادرة تايوان. تظاهر بالسفر إلى الخارج في سونغشان”، المطار الأصغر بين مطارين دوليين في تايبيه.

وتوقفت السياحة الدولية بشكل شبه كلي في معظم أنحاء العالم، حيث أغلقت البلدان حدودها في محاولة لتجنب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن نحو 8 ملايين شخص في العالم.

وأغلقت تايوان حدودها في شهر مارس الماضي، ولا تزال البلاد مغلقة أمام السياح الأجانب من الخارج.

وبحسب ما نشره موقع مطار سونغشان على الإنترنت، ستكون هناك 3 جولات للتظاهر بالسفر أيام 2 و4 و7 من شهر يوليو المقبل.

وقال تشيه تشينغ وانغ نائب مدير مطار سونغشان، إن الجولات ستستغرق نصف يوم وستسمح للزوار بتجربة ما سيكون عليه الحال في قسم الهجرة عند المغادرة، ثم ركوب الطائرة.

وأضاف وانغ أن الأشخاص الذين لم تتح لهم الفرصة للقيام برحلات دولية في سونغشان، يمكنهم استخدام هذه الفرصة لتجربة ومعرفة المزيد عن السفر، وكذلك خدمات ومرافق المطار.

وأكد أنه سيتم السماح للمشاركين في التجرية بالصعود على متن طائرة كما لو كانوا يستقلون رحلة بالفعل، وبعد ذلك سينزلون ويعودون من خلال قسم الهجرة.

وأوضح منشور مطار سونغشان في موقعه على الإنترنت، أن رواد الرحلات التجريبية سيكونوا أول من يختبر المرافق الجديدة في المطار، مضيفا أنه يمكن للزوار شراء هدايا لعائلاتهم وأصدقائهم من السوق الحرة أيضا.

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