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 صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا
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باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني

باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني

أبرز المواد
صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمحافظة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . حيث بلغ عددها 1266 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد, والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراقبة أسعارها وطرق بيعها للمستهلك، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمحافظة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . حيث بلغ عددها 1266 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد, والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراقبة أسعارها وطرق بيعها للمستهلك، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

منطقة الجوف
صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا

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باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني

باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني
http://almnatiq.net/?p=874064
المناطق - وكالات

أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان البرازيلي ليوناردو رحيل نجمي الفريق قائده الدولي البرازيلي تياغو سيلفا وهدافه التاريخي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني نهاية الموسم.
وكان النجم الأورغوياني كافاني البالغ من العمر 33 عامًا انضم لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من نابولي الإيطالي موسم 2013 مقابل 64,5 مليون يورو، بينما انضم تياغو سيلفا البالغ من العمر 35 عامًا، من ميلان الإيطالي موسم 2012، مقابل 42 مليون يورو.
ويعد كافاني هداف الفريق التاريخي اذ سجل 200 هدف خلال 301 مباراة بمختلف المسابقات الرسمية.

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