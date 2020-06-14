باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني

المناطق - وكالات

أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان البرازيلي ليوناردو رحيل نجمي الفريق قائده الدولي البرازيلي تياغو سيلفا وهدافه التاريخي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني نهاية الموسم.

وكان النجم الأورغوياني كافاني البالغ من العمر 33 عامًا انضم لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من نابولي الإيطالي موسم 2013 مقابل 64,5 مليون يورو، بينما انضم تياغو سيلفا البالغ من العمر 35 عامًا، من ميلان الإيطالي موسم 2012، مقابل 42 مليون يورو.

ويعد كافاني هداف الفريق التاريخي اذ سجل 200 هدف خلال 301 مباراة بمختلف المسابقات الرسمية.