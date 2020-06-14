البلوي يباشر عمله في إدارة مكتب وزارة البيئه بالقريات ويكرم الشراري لجهوده خلال فترة تكليفه

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باشر مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات متعب بن صالح البلوي عمله بالمكتب وذلك بعد انتهاء فترة ايفاده لدراسة الدبلوم العالي في العلوم البيئية تخصص: حماية البيئة والموارد الطبيعية من جامعة طيبة بالمدينة المنورة ، والذي استمر لمدة عام دراسي .

وكرم البلوي الأستاذ ناجح بن سالم الشراري وذلك نظير جهوده التي قدمها خلال فترة تكليفه بإدارة المكتب في الفترة الماضية.