باشر مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات متعب بن صالح البلوي عمله بالمكتب وذلك بعد انتهاء فترة ايفاده لدراسة الدبلوم العالي في العلوم البيئية تخصص: حماية البيئة والموارد الطبيعية من جامعة طيبة بالمدينة المنورة ، والذي استمر لمدة عام دراسي .
وكرم البلوي الأستاذ ناجح بن سالم الشراري وذلك نظير جهوده التي قدمها خلال فترة تكليفه بإدارة المكتب في الفترة الماضية.
البلوي يباشر عمله في إدارة مكتب وزارة البيئه بالقريات ويكرم الشراري لجهوده خلال فترة تكليفه
باشر مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات متعب بن صالح البلوي عمله بالمكتب وذلك بعد انتهاء فترة ايفاده لدراسة الدبلوم العالي في العلوم البيئية تخصص: حماية البيئة والموارد الطبيعية من جامعة طيبة بالمدينة المنورة ، والذي استمر لمدة عام دراسي .
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