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 صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا
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فنون الطائف” تتلقى برقية شكر من القنصلية الأمريكية

فنون الطائف” تتلقى برقية شكر من القنصلية الأمريكية

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باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني

باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني

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صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمحافظة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . حيث بلغ عددها 1266 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد, والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراقبة أسعارها وطرق بيعها للمستهلك، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمحافظة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . حيث بلغ عددها 1266 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد, والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراقبة أسعارها وطرق بيعها للمستهلك، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

منطقة الجوف
صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا

صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا

منطقة الجوف

فنون الطائف” تتلقى برقية شكر من القنصلية الأمريكية

فنون الطائف” تتلقى برقية شكر من القنصلية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=874080
الطائف- عادل الزهراني

تلقت جمعية الثقافة والفنون بالطائف برقية شكر وتقدير من رئيسة قسم الشؤون الثقافية بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة أنجي سميث نضير جهود “الجمعية” في تفعيل الشراكة الثقافية والفنية بين الجهتين والدور البارز في نجاح ورشة الفنون التشكيلية “الافتراضية” التي تم تنظيمها مؤخراً وقدمها الفنان التشكيلية الأمريكية هيذر ليتون.

من جهته أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي عن سعادته بهذه الشراكة التي تهدف إلى دعم الحراك الثقافي والفني بالمملكة وبناء جسور تواصل بين الفنانين والفنانات من مختلف دول العالم بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين للتعرف على التجارب الفنية باستخدام التقنيات الحديثة وأبرز الأساليب الفنية الحديثة في الفنون التشكيلية.

يشار أن “الجمعية” نظّمت ورشة الفنون التشكيلية الافتراضية بالتعاون مع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات من مختلف مناطق المملكة تعرّفوا من خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في الفن بشكل عام سواء التشكيلي أو المفاهيمي.

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