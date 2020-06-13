فنون الطائف” تتلقى برقية شكر من القنصلية الأمريكية

الطائف- عادل الزهراني

تلقت جمعية الثقافة والفنون بالطائف برقية شكر وتقدير من رئيسة قسم الشؤون الثقافية بالقنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة أنجي سميث نضير جهود “الجمعية” في تفعيل الشراكة الثقافية والفنية بين الجهتين والدور البارز في نجاح ورشة الفنون التشكيلية “الافتراضية” التي تم تنظيمها مؤخراً وقدمها الفنان التشكيلية الأمريكية هيذر ليتون.

من جهته أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي عن سعادته بهذه الشراكة التي تهدف إلى دعم الحراك الثقافي والفني بالمملكة وبناء جسور تواصل بين الفنانين والفنانات من مختلف دول العالم بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين للتعرف على التجارب الفنية باستخدام التقنيات الحديثة وأبرز الأساليب الفنية الحديثة في الفنون التشكيلية.

يشار أن “الجمعية” نظّمت ورشة الفنون التشكيلية الافتراضية بالتعاون مع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بجدة خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات من مختلف مناطق المملكة تعرّفوا من خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في الفن بشكل عام سواء التشكيلي أو المفاهيمي.