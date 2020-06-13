أمانة القصيم تغلق 16 منشأة وتصادر 4 طن من المواد الغذائية ضمن إجراءات مكافحة كورونا

المناطق / بريدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (16) منشأة خلال الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا ، ويأتي ذلك امتدادا للحملة المكثفة التي تنفذها أمانة منطقة القصيم بشكل يومي على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن سلامة الجميع هدف رئيسي تسعى الأمانة لتحقيقه بشكل حازم عبر جولات رقابية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية على مستوى المنطقة ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

وقد نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي خلال الفترة 17-21 شوال ،أكثر من (9500) جولة رقابية أصدرت من خلالها (923) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة ، من ضمنها (19) مخالفة للتدابير الصحية والوقائية و (3) مخالفات للتكدس في مساكن العمالة بالإضافة إلى (6) مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية ، و مصادرة (4) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.