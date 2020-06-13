احدث الأخبار

أمانة القصيم تغلق 16 منشأة وتصادر 4 طن من المواد الغذائية ضمن إجراءات مكافحة كورونا
منطقة القصيم
 فنون الطائف” تتلقى برقية شكر من القنصلية الأمريكية
منطقة مكة المكرمة
 باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني
أبرز المواد
 صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمحافظة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . حيث بلغ عددها 1266 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد, والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراقبة أسعارها وطرق بيعها للمستهلك، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس
منطقة الجوف
 صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا
منطقة الجوف
 “التظاهر بالسفر”.. مطار يبتكر أحدث صيحات كسر الإغلاق
أبرز المواد
 أمر كوري شمالي: الخطوة المقبلة للجيش بمواجهة “أعداء الجنوب”
أبرز المواد
 إيران في 45 يوما.. سلسلة حرائق “مريبة” واعتقال مشتبه بهم
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تؤجل مهرجان “رجال الطيب” لأسباب وقائية
أبرز المواد
 بطولة إنجلترا: حالتان جديدتان لـ”كوفيد-19″ إحداهما للاعب في نوريتش
أبرز المواد
 الصين تستعد لاحتمال تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا
أبرز المواد
 فيسبوك تطرد موظفا اعترض على منشورات لترامب
أبرز المواد
أمانة القصيم تغلق 16 منشأة وتصادر 4 طن من المواد الغذائية ضمن إجراءات مكافحة كورونا

أمانة القصيم تغلق 16 منشأة وتصادر 4 طن من المواد الغذائية ضمن إجراءات مكافحة كورونا

منطقة القصيم
فنون الطائف” تتلقى برقية شكر من القنصلية الأمريكية

فنون الطائف” تتلقى برقية شكر من القنصلية الأمريكية

منطقة مكة المكرمة
باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني

باريس سان جرمان يؤكد رحيل تياغو سيلفا وكافاني

أبرز المواد
صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمحافظة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . حيث بلغ عددها 1266 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد, والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراقبة أسعارها وطرق بيعها للمستهلك، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

صحة القريات تنفذ 1266 جولة لمراقبة تطبيق القطاع الصحي الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقريات ، جولات رقابية على القطاع الخاص بالمحافظة لمراقبة تنفيذها للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد . حيث بلغ عددها 1266 تأتي للتأكد من تطبيق سياسة مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد, والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراقبة أسعارها وطرق بيعها للمستهلك، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

منطقة الجوف

أمانة القصيم تغلق 16 منشأة وتصادر 4 طن من المواد الغذائية ضمن إجراءات مكافحة كورونا

أمانة القصيم تغلق 16 منشأة وتصادر 4 طن من المواد الغذائية ضمن إجراءات مكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=874081
المناطق / بريدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (16) منشأة خلال الأسبوع الماضي ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا ، ويأتي ذلك امتدادا للحملة المكثفة التي تنفذها أمانة منطقة القصيم بشكل يومي على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن سلامة الجميع هدف رئيسي تسعى الأمانة لتحقيقه بشكل حازم عبر جولات رقابية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية على مستوى المنطقة ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

وقد نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي خلال الفترة 17-21 شوال ،أكثر من (9500) جولة رقابية أصدرت من خلالها (923) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة ، من ضمنها (19) مخالفة للتدابير الصحية والوقائية و (3) مخالفات للتكدس في مساكن العمالة بالإضافة إلى (6) مخالفات للتكدس في الأسواق التجارية ، و مصادرة (4) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

روابط ذات صلة

شرطة القصيم: القبض على مواطنين تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن والاعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم

شرطة القصيم: القبض على مواطنين تورطا بجرائم انتحال صفة رجال أمن والاعتداء على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوزتهم
شرطة القصيم: القبض على تسعة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة

شرطة القصيم: القبض على تسعة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة
الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ ٣٧٢ مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة إضافة إلى ٧٥٨ جامعًا

الشؤون الإسلامية بالقصيم تهيئ ٣٧٢ مسجدًا لصلاة الجمعة بالمنطقة إضافة إلى ٧٥٨ جامعًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*