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“سكني” يُطلق 7 مخططات جديدة توفر أكثر من 2300 أرض سكنية

“سكني” يُطلق 7 مخططات جديدة توفر أكثر من 2300 أرض سكنية
http://almnatiq.net/?p=874099
المناطق - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 7 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، التي يستمر البرنامج في طرحها شهريًا واتاحتها أمام المستفيدين للحجز، داعياً الراغبين بهذا الخيار إلى زيارة موقعه الإلكتروني أو تطبيق “سكني” واستكمال جميع الإجراءات.
وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 7 مخططات جديدة موزعة على 6 مناطق توفر 2337 قطعة أرض، مبيناً أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط “الرفاه” بمحافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان الذي يوفر 722 قطعة، ومخططين جديدين بمنطقة الرياض تحوي 905 قطعة أرض موزعة على مخطط “شقراء” بمحافظة شقراء الذي يحوي 665 أرض سكنية، ومخطط “الأفلاج” بمحافظة الأفلاج الذي يوفر 240 أرض سكنية متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً، ومخطط “قرية العليا” بمحافظة قرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية يحوي 385 قطعة أرض، إضافة لمخطط “أزهار الوفاء” بمحافظة خباش بمنطقة نجران الذي يتيح 171 أرض سكنية، ومخطط “نعيجان” بمحافظة العويقيلة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية ويحوي 96 أرضًا، ومخطط “المضيح” بمحافظة الشنان بمنطقة حائل الذي يوفر 58 أرضًا متاحة للحجز إلكترونيًا.
وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.
وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار “الحلول السكنية” ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد الكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.
يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الاسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، وذلك ضمن خيارات متنوعة متاحة للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة2030 -.

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