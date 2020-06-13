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نائب أمير جازان يستقبل قائد حرس الحدود المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل قائد حرس الحدود المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=874102
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم قائد حرس الحدود المعين اللواء الركن سالم بن زاهر الشهري بمناسبة تعيينه قائداً لحرس الحدود بمنطقة جازان.

واستهل سموه اللقاء بكلمة رحب فيها باللواء الشهري ، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً لحرس الحدود بجازان وكافة زملائه أفراد حرس الحدود بالمنطقة منوهاً بالأعمال والخدمات والجهود التي بذلها قائد حرس الحدود السابق اللواء محيا بن عطا الله العتيبي طيلة فترة عمله قائداً لحرس الحدود بالمنطقة.

من جهته أعرب قائد حرس الحدود بجازان اللواء الركن سالم الشهري عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, سائلا الله تعالى أن يعينه هو وجميع زملائه منسوبي حرس الحدود بالمنطقة لكل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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