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وزير الداخلية يثمن الجهود التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن في مواجهة جائحة فيروس كورونا

وزير الداخلية يثمن الجهود التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن في مواجهة جائحة فيروس كورونا

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وزير الداخلية يثمن الجهود التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن في مواجهة جائحة فيروس كورونا

وزير الداخلية يثمن الجهود التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن في مواجهة جائحة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=874105

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الجهود الكبيرة التي يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
جاء ذلك خلال لقاء سموه عبر تقنية الاتصال المرئي، بمدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان الداود، ومديري مستشفيات قوى الأمن بمدن الرياض ومكة المكرمة والدمام، حيث قدموا لسموه موجزاً عن أبرز الأعمال التي تقدمها المستشفيات في مواجهة جائحة كورونا، إلى جانب الجهود المستمرة لزيادة الطاقة الاستيعابية في أسرّة التنويم وأسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد – 19).
ووجه الأمير عبد العزيز بن سعود في نهاية اللقاء بنقل تحياته وتقديره لجميع منسوبي إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة التي يبذلونها.

 

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