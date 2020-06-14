الهيئة العامة للمساحة تحدث الخارطة الرسمية للمملكة

المناطق - واس

حدثت الهيئة العامة للمساحة، الخارطة الرسمية للمملكة العربية السعودية، موضحًا بها شبكة الطرق الرئيسة وسكة الحديد والمنشآت الصناعية الكبيرة والمساحات الزراعية الكبيرة والغطاء النباتي والمعالم الطبيعية مثل الأودية والجبال والارتفاعات، وأسماء الأماكن للمعالم والمظاهر الطبيعية والصناعية، بالإضافة للحدود الدولية للمملكة.

ودعت الهيئة المستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، إلى استخدام الخارطة المحدثة التي تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية وبعدد من الصيغ الرقمية، مبينة أنه يمكن الحصول عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط (www.gcs.gov.sa).