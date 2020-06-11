وفاة خال “العامري ” مدير الاتصال والتوعية بحقوق الانسان بجازان

جازان - فضة عطيف

أنتقل الى رحمة الله يوم امس الاستاذ محمد حسن زنقوطي بعد معاناة طويلة مع المرض ، والفقيد خال مدير إدارة التواصل والتوعية بفرع هيئة حقوق الإنسان بجازان الزميل محمد حسن العامري.

وتتقدم صحيفة “المناطق” بخالص التعازي والمواساة إلى الزميل محمد العامري وذوي الفقيد ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

علما بأن اسرة وذوي الفقيد يتلقون التعازي عبر الاتصال والرسائل ، وفقا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك على الجوال ٠٥٠٤٥٧٢٦٧٠ ،

وإنا لله وإنا إليه راجعوان