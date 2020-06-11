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وفاة خال “العامري ” مدير الاتصال والتوعية بحقوق الانسان بجازان

وفاة خال “العامري ” مدير الاتصال والتوعية بحقوق الانسان بجازان

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وفاة خال “العامري ” مدير الاتصال والتوعية بحقوق الانسان بجازان

وفاة خال “العامري ” مدير الاتصال والتوعية بحقوق الانسان بجازان
http://almnatiq.net/?p=874115
جازان - فضة عطيف

أنتقل الى رحمة الله يوم امس الاستاذ محمد حسن زنقوطي بعد معاناة طويلة مع المرض ،  والفقيد خال مدير إدارة التواصل والتوعية بفرع هيئة حقوق الإنسان بجازان الزميل محمد حسن العامري.
وتتقدم صحيفة “المناطق” بخالص التعازي والمواساة إلى الزميل محمد العامري وذوي الفقيد ، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
علما بأن اسرة وذوي الفقيد يتلقون التعازي عبر الاتصال والرسائل ، وفقا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك على الجوال ٠٥٠٤٥٧٢٦٧٠ ،
وإنا لله وإنا إليه راجعوان

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