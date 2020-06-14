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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل

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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل
http://almnatiq.net/?p=874118
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أمره الكريم بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه – أيده الله -، بمرفق القضاء.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله -، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

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