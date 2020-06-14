شرطة الرياض : القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطورات بحي السلي، واسترداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال

المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ‏القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيين الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدموا بالسطو على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف ( 5,00,000 ) ريال والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.