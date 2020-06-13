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منسوبو الهلال الأحمر بالجوف ومتطوعيه يتبرعون بالدم في مستشفيات المنطقة

منسوبو الهلال الأحمر بالجوف ومتطوعيه يتبرعون بالدم في مستشفيات المنطقة

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منسوبو الهلال الأحمر بالجوف ومتطوعيه يتبرعون بالدم في مستشفيات المنطقة

منسوبو الهلال الأحمر بالجوف ومتطوعيه يتبرعون بالدم في مستشفيات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=874124
الجوف - محمد الحسن

شارك منسوبو ومتطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف في حملة التبرع بالدم التي تبنتها الهيئة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم والتي نفذت في عدد من مستشفيات المنطقة .
ففي مدينة سكاكا قام منسوبو الفرع والمتطوعين صباح اليوم الأحد يتقدمهم سعادة مدير عام الفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان بتدشين حملة التبرع والتي تمت بمستشفى النساء والولادة والأطفال بحضور سعادة مدير عام المستشفى الاستاذ نواف الجابر .
وفي محافظات دومة الجندل وطبرجل والقريات تمت المشاركة بالحملة من قبل منسوبي المراكز الاسعافية بتلك المحافظات يرافقهم المتطوعون والمتطوعات متبرعين بدمائهم تفاعلاً مع هذا اليوم ( اليوم العالمي للتبرع بالدم ) .
وتجدر الاشارة أن فرع الهيئة في منطقة الجوف خاصة وفي باقي فروع المملكة يحرص على هذه المشاركة الإنسانية لا سيما في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا بالحرص على التباعد في مراكز التبرع وأخذ الإحتياطات الشخصية بما يضمن سلامة الجميع بإذن الله .

 

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