الأربعاء القادم ..أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

تبوك - علي العميري

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان الأربعاء القادم حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس والدفعة السابعة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤٠/١٤٤١ ‏والبالغ عددهم ٣٠٥ طالبا وطالبة .

وأعرب مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان عن اعتزازه وتقديره لرعاية سموه لهذه المناسبة ، مؤكداً ان ذلك يأتي تواصلا للدعم الذي يوليه سموه لأبناءه وبناته بمنطقة تبوك .

وقال : أن عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس لهذا العام قد بلغ٢٥٦ طالبا وطالبة ، وفي برنامج الماجستير ٤٩ طالبا وطالبة ، مبيناً أن عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها قد ‏تجاوز ال ٢٠٠٠ خريج وخريجة ، وعلى مستوى الماجستير قد بلغ ٢٠٠ خريجا وخريجة جميعهم الآن في ميدان العمل يخدمون هذا الوطن بأمانة واقتدار .

‏وأضاف الدكتور ” اللحيدان ” أن جامعة فهد بن سلطان تأسست في عام ‏١٤٢٤ هجري في مدينة تبوك لتكون اللبنة ‏الأولى في تحقيق أحلام أبناء هذه المنطقة بتوجيه ورعاية دائمة وكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس الأمناء ، مقدماً في الختام الشكر العميق نيابة عن منسوبي الجامعة والخريجين على الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان وعلى دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجامعة