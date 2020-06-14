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“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد

“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد

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“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد

“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=874141

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق “تباعد” الذي يساعد المستخدمين على تلقي تنبيهات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وجاء التطبيق تماشيا مع جهود المملكة لاحتواء جائحة كورونا، من خلال ابتكار حلول تقنية تساهم في الحد من انتشار الفيروس، وللمساعدة في التعايش مع خطر الفيروس والعودة تدريجياً إلى حياتنا الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
ويخدم تطبيق “تباعد” جميع الأفراد الموجودين في المملكة العربية السعودية ومتاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الآيفون نسخة نظام 13.5 iOS فأعلى، في الفترة الحالية، على أن يتم إتاحته لاحقاً على أجهزة الأندرويد نسخة نظام 06 Android OSفأعلى، ومتاح للعمل في المملكة فقط.
ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث ، إذ لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين، حيث يتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب، وفي حال سجل أحد المستخدمين أنه مصاب بفيروس كورونا، سيرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب.
ويشعر التطبيق المستخدم في حال خالط شخصاً تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ14 يوم الماضية .وفي حال مخالطة مصاب بالفيروس، فإن التطبيق سيشعر المستخدم عن طريق ھاتفه وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.
وعند التسجيل في تطبيق “تباعد” لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشاد المستخدم للتأكد من أن التطبيق يعمل بالشكل الصحيح من خلال تفعيل الإشعارات، تفعيل إشعارات الاختلاط، تفعيل البلوتوث ويتم التعرف على حالة التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية حيث تظهر حالة التطبيق (نشط/غير نشط).
وفي الغالب لا يحتاج التطبيق للاتصال بالإنترنت وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث ويتم حفظ البيانات على الجهاز، لكنه يحتاج للاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، والإشعارات، وعند إرسال البيانات والاستبانات الصحية.
ويمكن التطبيق المستخدم من حرية مشاركة نتائج فحص الاصابة بالفيروس إذا كانت إيجابية من عدمها مع التذكير أن مشاركة التشخيص ستُساعد الأشخاص الذين خالطهم المستخدم على تلقي إشعارات تنبيهية والتعاون سوياً على احتواء انتشار الفيروس .
ويمكن تحميل التطبيق من خلال هذا الرابط : https://apple.co/2B9FZ6c .
يشار إلى أن جهود “سدايا” قد ساھمت خلال جائحة كورونا بدعم الجهود الحكومية وخصوصاً القطاعات الأمنية والصحية من خلال تحليل البيانات الضخمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي َالمتقدمة؛ مُطوعًة بذلك التقنيات والحلول الرقميّة للمساهمة في الحد من آثار ھذه الجائحة والتي كان من أبرزھا تطبيق”توكلنا” ومركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية و منظومة “بروق”للاتصال المرئي الآمن.

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