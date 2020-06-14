الهلال الأحمر بالشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة)

تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بإقامة حملات تبرع بالدم في فروع الهيئة بمناطق المملكة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، فقد نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية هذا اليوم الأحد الموافق 22/10/1441هـ وبالتعاون صحة المنطقة الشرقية ممثلةً ببنك الدم الإقليمي حملة للتبرع بالدم بمسمى ( كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة ) وذلك بمبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية بمدينة العمال في الدمام، حيث أطلق سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور/ خالد بن راضي العنزي الحملة وتبرع بدمه معلناً انطلاق الحملة التي استهدفت الموظفين والمتطوعين في الهيئة وقدم شكره وتقديره لصحة المنطقة الشرقية وبنك الدم الإقليمي لمساهمتهم في إنجاح الحملة وأيضاً للمشاركين في الحملة والمتبرعين. وتأتي مبادرة الهيئة لتنظيم هذه الحملة للمساهمة في دعم بنوك الدم بمناطق المملكة بوحدات الدم للمساهمة بإذن الله تعالى في إنقاذ الحالات الحرجة من المرضى والمصابين.