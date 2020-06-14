احدث الأخبار

الهلال الأحمر بالشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة)
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : الدولة حرصت على توفير المياه المحلاة للمستفيدين
المنطقة الشرقية
 “سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “الصحة” تنظم حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي
أبرز المواد
 المتحدث الرسمي لوزارة التجارة يحذر من إعلانات تنتحل شخصية وزير التجارة لجمع الأموال بطرق مخالفة
أبرز المواد
 “نشرة الإسكان”: ارتفاع في معدل البناء خلال الربع الأول من 2020
أبرز المواد
 الأربعاء القادم ..أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان
منوعات
 منسوبو الهلال الأحمر بالجوف ومتطوعيه يتبرعون بالدم في مستشفيات المنطقة
منوعات
 شرطة الرياض : القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطورات بحي السلي، واسترداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل
أبرز المواد
 وفاة خال “العامري ” مدير الاتصال والتوعية بحقوق الانسان بجازان
مجتمع المناطق
 الهيئة العامة للمساحة تحدث الخارطة الرسمية للمملكة
أبرز المواد
الهلال الأحمر بالشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة)

الهلال الأحمر بالشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة)

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية : الدولة حرصت على توفير المياه المحلاة للمستفيدين

أمير الشرقية : الدولة حرصت على توفير المياه المحلاة للمستفيدين

المنطقة الشرقية
“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد

“سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
“الصحة” تنظم حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي

“الصحة” تنظم حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي

أبرز المواد

الهلال الأحمر بالشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة)

الهلال الأحمر بالشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة)
http://almnatiq.net/?p=874148

تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بإقامة حملات تبرع بالدم في فروع الهيئة بمناطق المملكة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، فقد نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية هذا اليوم الأحد الموافق 22/10/1441هـ وبالتعاون صحة المنطقة الشرقية ممثلةً ببنك الدم الإقليمي حملة للتبرع بالدم  بمسمى ( كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة ) وذلك بمبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية بمدينة العمال في الدمام،  حيث أطلق سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور/ خالد بن راضي العنزي الحملة وتبرع بدمه معلناً انطلاق الحملة التي استهدفت الموظفين والمتطوعين في الهيئة وقدم شكره وتقديره لصحة المنطقة الشرقية وبنك الدم الإقليمي لمساهمتهم في إنجاح الحملة وأيضاً للمشاركين في الحملة والمتبرعين. وتأتي مبادرة الهيئة لتنظيم هذه الحملة للمساهمة في دعم بنوك الدم بمناطق المملكة بوحدات الدم للمساهمة بإذن الله تعالى في إنقاذ الحالات الحرجة من المرضى والمصابين.

 

روابط ذات صلة

أمير الشرقية : الدولة حرصت على توفير المياه المحلاة للمستفيدين

أمير الشرقية : الدولة حرصت على توفير المياه المحلاة للمستفيدين
نائب أمير الشرقية يبارك تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في الأداء للربع الأول

نائب أمير الشرقية يبارك تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية المركز الأول في الأداء للربع الأول
أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم

أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام “مؤقتا” للأفراد لأعمال الصيانة التطويرية والتنظيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*