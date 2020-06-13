86 برنامجاً تدريباً لمنسوبي التدريب التقني بعسير

واوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د.سليمان الحفظي بأن هذه البرامج أطلقها مركز خدمة المجتمع بالإدارة بناء على توجيهات من قيادات المؤسسة لتطوير مهارات منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة، حيث يوجد لدى التدريب التقني والمهني بالمنطقة كل الإمكانيات الحديثة للتدريب والتطوير عن بعد.

نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ٨٦ برنامجاً تدريبياً عن بعد في عدد من التخصصات الادارية والتقنية حيث استفاد منها ٢٨٩٦ من منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.

وتعتبر هذه الدورات من الدورات المعتمدة لدى المؤسسة ولدى وزارة الخدمة المدنية , حيث تم عقد الدورات في أكثر من ٣٠ تخصصاً تقنياً ومهنياً وإدارياً أبرزها تصميم تطبيقات الأجهزة الذكية وتقنيات العمل عن بعد وتقنية النانو في الصناعة الإلكترونية ومبادئ إدارة الخطر والتأمين وإدارة المشاريع واستخدام التطبيقات المكتبية في بيئة العمل و أساسيات صناعة الانفوجرافيك والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية وغيرها من التخصصات .