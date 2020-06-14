أمانة الاحساء .. ضبط مستودع مُخالف ومصادرة 21 طن ” اعلاف مواشي “

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امتداداً لخطط المتابعة الرقابية ، ضبطت أمانة الاحساء ممثلة في بلدية الجفر بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، السبت 21 شوال، مستودعاً “مخالفاً ” لأعلاف المواشي ويتم العمل فيه دون ترخيص جهة الاختصاص، بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، والذي أشار إلى رصد المخالفين بتشغيل المستودع وهم يعمدون الى تعبئة الاعلاف الخاصة بالشركات المعتمدة في أكياس، ويتم بيعها بكونها من انتاج متجرهم، اضافةً إلى القيام بإنتاج خلطات خاصة وتغليفها بمُغلّفات الشركات المعتمدة لإيهام العملاء بأنها من انتاج تلك الشركات، كما تم ضبط كميات كبيرة من الاعلاف مجهولة المصدر لا تحمل أي بيانات للشركة المنتجة أو فترة الصلاحية.