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أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات

أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات

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أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات

أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات
http://almnatiq.net/?p=874170
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.
وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة صدور الأمر الملكي ، وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.
وقال معاليه : “إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين”، سائلاً المولى – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.

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