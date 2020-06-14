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أمير القصيم يقلد مدير عام سجون المنطقة رتبة “لواء”

أمير القصيم يقلد مدير عام سجون المنطقة رتبة “لواء”
http://almnatiq.net/?p=874173
المناطق - بريدة

 

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة , اليوم , مدير عام سجون المنطقة خالد بن منصور الجربوع بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء .

 

وهنأ سموه, اللواء الجربوع بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم القيادة والوطن ، مستمعاً سموه لشرح عن سير العمل في سجون المنطقة والبرامج المنفذة للنزلاء.

 

وأشاد سموه خلال الاستقبال بجهود إدارة السجون بالمنطقة ، وما تشهده السجون في المملكة بصفة عامة من خلال العمل على تطوير بيئتها ، منوها باهتمام القيادة الحكيمة وسمو وزير الداخلية بقطاع السجون في المملكة ، مؤكداً تطلعه لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع الجهود التطويرية الشاملة بالمنطقة والحرص على الجوانب الإنسانية والتأهيلية للسجناء ليعود للمجتمع بشكل نافع بإذن الله.

 

بدوره أعرب مدير سجون القصيم عن شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الداخلية, ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن ، مبدياً اعتزازه بما لمسه من أمير المنطقة من دعم وتوجيه, مؤكداً أنه على ثقة بالله ثم بزملائه لتقديم عمل أفضل بإذن الله.

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