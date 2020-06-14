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جامعة الجوف تنفذ أكثر من 10 آلاف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي

جامعة الجوف تنفذ أكثر من 10 آلاف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي

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جامعة الجوف تنفذ أكثر من 10 آلاف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي

جامعة الجوف تنفذ أكثر من 10 آلاف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي
http://almnatiq.net/?p=874179
الجوف - محمد الحسن

أوضح تقرير صادر عن جامعة الجوف، أن إجمالي الجلسات الافتراضية التي قدمت خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي بلغت 1017 جلسة، بعدد ساعات دراسية بلغت 4554 ساعة، بلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 53461 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفرديين
30176 طالب وطالبة، فيما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 54364 مستخدماً.
وقال الدكتور ماجد الفياض القائم بأعمال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، إن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام بلاك بورد ليوم الأحد الموافق 7/6/2020م بلغت 249 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 1099 ساعة، وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 12956 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 6491 طالباً
وطالبة، وإن إجمالي لوحات النقاش 13094 لوحة، فيما تم تسجيل دخول يومي على النظام لقرابة 11361 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات 21379 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة على النظام 276ملفاً.

وأكد د. الفياض، أن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة ليوم الاثنين الموافق 8/6/2020م، 221 جلسة افتراضية بعدد ساعات دراسية بلغت 1011 ساعة، وبلغ عدد الحاضرين فيها من قبل الطلبة 12614 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفريدين 6719 طالباً وطالبة، وبلغت
لوحات النقاش 5859 لوحة، فيما تم تسجيل الدخول على نظام بلاك بورد لحوالي 11257 مستخدماً، وبلغت التقييمات في النظام 15558 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة على النظام 124 ملفاً.

كما بلغ إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2020م، 203 جلسة افتراضية، بمدة إجمالية بلغت 1040 ساعة، وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 12119مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 6499طالباً وطالبة، كما بلغت لوحات النقاش 4857 لوحة، وتم تسجيل دخول يومي على النظام لحوالي 10975 مستخدماً، فيما بلغت التقييمات 10893 تقييماً، وبلغت الملفات المستعرضة على نظام بلاك بورد 125 ملفاً.

وأضاف أن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة يوم الأربعاء الموافق 10/6/2020م بلغت 190 جلسة افتراضية بعدد ساعات دراسية بلغت 784 ساعة، وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 8689 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 5523 طالباً وطالبة، وبلغت
لوحات النقاش 4541 لوحة، كما شهد النظام تسجيل دخول يومي لقرابة 10551مستخدماً، فيما وصلت التقييمات 9084 تقييماً، وبلغت الملفات المستعرضة 162ملفاً.
أما الجلسات الافتراضية المقدمة ليوم الخميس الموافق 11/6/2020م فقد وصلت إلى 154جلسة افتراضية، بمدة إجمالية بلغت 620 ساعة، وبلغ إجمالي الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 7083 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفريدين 4944 طالباً وطالبة، فيما بلغت
لوحات النقاش 4533 لوحة، وتم تسجيل الدخول اليومي على نظام بلاك بورد لحوالي 10220 مستخدماً، وبلغت التقييمات في النظام 9240 تقييماً، ووصل عدد الملفات المستعرضة على نظام بلاك بورد 134ملفاً .

 

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