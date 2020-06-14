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وزارة الخارجية : المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق

وزارة الخارجية : المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق
http://almnatiq.net/?p=874187
المناطق - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت الوزارة التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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