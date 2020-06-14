احدث الأخبار

المملكة توقع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة
أبرز المواد
 وزارة الخارجية : المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون بين مدينة سلطان والصحة لتقديم التطعيمات للأطفال في منازلهم
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنفذ أكثر من 10 آلاف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي
منطقة الجوف
 أمير القصيم يقلد مدير عام سجون المنطقة رتبة “لواء”
منطقة القصيم
 أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. ضبط مستودع مُخالف ومصادرة 21 طن ” اعلاف مواشي “
المنطقة الشرقية
 “مسام” ينتزع 1,279 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو
أبرز المواد
 86 برنامجاً تدريباً لمنسوبي التدريب التقني بعسير
منطقة عسير
 الهلال الأحمر بالشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (كن عوناً لأصحاب الحالات الحرجة)
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : الدولة حرصت على توفير المياه المحلاة للمستفيدين
المنطقة الشرقية
 “سدايا” تطلق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
المملكة توقع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة

المملكة توقع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة

أبرز المواد
وزارة الخارجية : المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق

وزارة الخارجية : المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق

أبرز المواد
اتفاقية تعاون بين مدينة سلطان والصحة لتقديم التطعيمات للأطفال في منازلهم

اتفاقية تعاون بين مدينة سلطان والصحة لتقديم التطعيمات للأطفال في منازلهم

أبرز المواد
جامعة الجوف تنفذ أكثر من 10 آلاف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي

جامعة الجوف تنفذ أكثر من 10 آلاف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي

منطقة الجوف

المملكة توقع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة

المملكة توقع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة
http://almnatiq.net/?p=874190
المناطق - واس

وقعت المملكة العربية السعودية عن بعد على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة، وجرى التوقيع في مقر الهيئة السعودية للفضاء، والتي كان لها دورًا بارزًا في دعم المبادرة التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء، بتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي.
ويهدف ميثاق المبادرة إلى “تأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي”، الذي من المنتظر أن توقع عليه 14 دولة عربية؛ (المملكة العربية السعودية ، الإمارات، البحرين، عُمان، الكويت، الأردن، الجزائر، تونس، السودان، مصر، لبنان، المغرب، العراق، وموريتانيا)، إلى تشجيع التعاون الفضائي العربي في جميع الأنشطة الفضائية ذات الأهداف المشتركة، وتحقيق الانسجام في الممارسات التنظيمية بين الجهات الفضائية، وتنسيق مواقف أعضاء المجموعة العربية لتبني رأي موحد في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالفضاء؛ وذلك في حدود المهام والاختصاصات المنوطة بالمجموعة، والعمل على تعاون فضائي عربي أوسع وأشمل في مجال الفضاء.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ: إن إطلاق هذه المبادرة وتفعيل أهدافها سيقود المنطقة العربية إلى تحقيق مكانة عالمية في مجال الفضاء ورؤية موحدة، وتعاون مثمر يصب في المصلحة العامة لهذه الدول، مؤكدًا أن المملكة تؤمن بقدرات العقل العربي وشباب الأمة العربية في حجز مقعد متقدم بين الدول الكبرى في الاستفادة من تطورات قطاع الفضاء، وتطوير استخداماته في الأغراض السلمية في دولنا العربية.
وأضاف آل الشيخ أن المملكة من خلال الهيئة السعودية للفضاء، وكافة الجهات المعنية بالقطاع، لديها إيمان بقدرات أبناء الوطن من العلماء المتخصصين في مجال الفضاء، وأن لديهم ما يتميزون به من الخبرات العلمية والطاقات الاستثنائية ما يؤهلهم لخوض سباق التطوير والابتكار في قطاع الفضاء وتحقيق التميز والريادة مستقبلًا وفق أهداف رؤية 2030.
ويتطلع ميثاق المجموعة العربية مستقبلًا إلى الاستفادة من تبادل المعارف والخبرات الفنية والتجارب والمعلومات بين الدول العربية المشاركة عن كل ما يخص الفضاء، وتشجيع التطوير والبحث العلمي والابتكار في مجال الفضاء، من أجل تعزيز عملية بناء القدرات الفضائية لدى أعضاء المجموعة، والتنسيق من أجل تحقيق الانسجام في السياسات والقوانين والإجراءات الفضائية، والسعي الى توحيدها ما أمكن بالاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، وتشجيع ودعم التعاون في مجال إنشاء وكالات للفضاء أو برامج فضائية في الدول التي لا يوجد فيها مثل هذه الوكالات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات معها، وتطوير العلاقات مع النظراء.

روابط ذات صلة

وزارة الخارجية : المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق

وزارة الخارجية : المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق
اتفاقية تعاون بين مدينة سلطان والصحة لتقديم التطعيمات للأطفال في منازلهم

اتفاقية تعاون بين مدينة سلطان والصحة لتقديم التطعيمات للأطفال في منازلهم
أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات

أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*