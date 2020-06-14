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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا
http://almnatiq.net/?p=874198
المناطق - وكالات

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال تم رصده في الساعة 17:24 بالتوقيت المحلي في منطقة كارليوفا بولاية بينغول، مشيرة إلى أن الهزات الأرضية تم الشعور بها في الولاية المجاورة.

وفي غضون ذلك، أعلن وزير البيئة التركي، مراد كوروم، عن إرسال فرق إسعاف إلى المنطقة، مشددا على أن السلطات تتابع الأوضاع هناك بدقة.

بدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الهزة شرق تركيا بلغت في بعض المناطق 5.9 درجة، مشيرا إلى أن مصدر الزلزال على عمق 5 كيلومترات.

وأفادت وزارة الداخلية التركية بإصابة 3 أشخاص على الأقل جراء الزلزال، دون وجود تقارير حول سقوط قتلى.

وذكر وزير الداخلية، سليمان صوليو، عبر “تويتر”، أن حارس أمن حوصر أسفل أنقاض برج المراقبة في كارليوفا بينما كانت إصابات الاثنين الآخرين طفيفة.

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