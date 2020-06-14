مطار الأمير سلطان الدولي يستقبل القادمين من السفر بالورد والمنشورات التوعوية ترحيبا بهم

المناطق- تبوك:

بالورد والمنشورات التوعوية استقبل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة تبوك القادمين إلى المنطقة ترحيبا بهم وبمقدمهم وسط أدق الإجراءات الاحترازية وأعلى معايير السلامة المتبعة .

ولاقت بادرة المطار تفاعلا من القادمين والمسافرين الذين عبروا عن سعادتهم لاستمرار الرحلات الداخلية وعودة الحياة تدريجياً إلى سابق عهدها وطبيعتها معربين عن اعتزازهم بكل ماقٌدم لهم ومن أجل سلامتهم سائلين الله أن يزيل عن العباد والبلاد خطر هذه الجائحة وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

وقال مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك عادل عبدالقادر عالوه إن إدارة المطار وبناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تواصل استقبال الرحلات الداخلية بعد استئناف المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات الاحترازية قادمةً من مطارات عدة حيث يعمل المطار وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتبعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية إضافة إلى الملصقات على الأرض وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال الوجود في المطار وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطار وإلزام جميع العاملين والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي إضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.

وأضاف لقد تم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات المغادرة أو القادمة عن 3 ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قِبَل مسافري كل رحلة ، واتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات والتوزيع بشكل يؤكد هذا التباعد من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر.

وأشار عالوه إلى أن الإجراءات الاحترازية مع المسافرين تكون قبل ركوبهم الطائرة وأثناء نزولهم منها ليلتزم مزود الخدمة بالتصعيد التدريجي للطائرة وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين كم تطهر جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل الاستخدام وبعده لكل رحلة وتطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة وركوب حافلات نقل المسافرين.

