احدث الأخبار

مصر.. استئناف حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارا من 1 يوليو
أبرز المواد
 مطار الأمير سلطان الدولي يستقبل القادمين من السفر بالورد والمنشورات التوعوية ترحيبا بهم
منطقة تبوك
 الصحة : تسجيل ( 4233) حالة إصابة جديدة وإجمالي المتعافين يبلغ (84720) حالة
أبرز المواد
 تقرير أمريكي رسمي يرصد انتهاكات إيران بحق السنة والأقليات الدينية
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا
أبرز المواد
 مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين خلال إطلاق رصاص في أتلانتا الأمريكية
أبرز المواد
 استقالة مسؤول في حزب أردوغان بعد أن فضحت زلة لسان “المؤامرة”
أبرز المواد
 المملكة توقع على الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي بمشاركة 14 دولة
أبرز المواد
 وزارة الخارجية : المملكة تٌدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون بين مدينة سلطان والصحة لتقديم التطعيمات للأطفال في منازلهم
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنفذ أكثر من 10 آلاف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي
منطقة الجوف
 أمير القصيم يقلد مدير عام سجون المنطقة رتبة “لواء”
منطقة القصيم
مصر.. استئناف حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارا من 1 يوليو

مصر.. استئناف حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارا من 1 يوليو

أبرز المواد
مطار الأمير سلطان الدولي يستقبل القادمين من السفر بالورد والمنشورات التوعوية ترحيبا بهم

مطار الأمير سلطان الدولي يستقبل القادمين من السفر بالورد والمنشورات التوعوية ترحيبا بهم

منطقة تبوك
الصحة : تسجيل ( 4233) حالة إصابة جديدة وإجمالي المتعافين يبلغ (84720) حالة

الصحة : تسجيل ( 4233) حالة إصابة جديدة وإجمالي المتعافين يبلغ (84720) حالة

أبرز المواد
تقرير أمريكي رسمي يرصد انتهاكات إيران بحق السنة والأقليات الدينية

تقرير أمريكي رسمي يرصد انتهاكات إيران بحق السنة والأقليات الدينية

أبرز المواد

مصر.. استئناف حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارا من 1 يوليو

مصر.. استئناف حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارا من 1 يوليو
http://almnatiq.net/?p=874216

أعلن وزير الطيران المصري، الأحد، أن بلاده ستستأنف حركة الطيران في جميع المطارات في البلاد اعتبارا من 1 يوليو.

وقال محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، خلال مؤتمر صحفي، حضره وزيرا السياحة والدولة للإعلام إنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو القادم وذلك بصورة تدريجية.

وأضاف أنه سيتم استئناف الرحلات السياحية إلى مطارات المدن الساحلية، وباقي المطارات المصرية، كما سيتم استئناف الرحلات تدريجيا مع الدول المقرر أن تفتح طيرانها إلى مصر.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه تم استغلال فترة وقف الطيران منذ مارس الماضي، في رفع كفاءة جميع المطارات المصرية والاستعداد الكامل لتشغيلها مجددا عند استئناف الطيران.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم إلى 42,980، فيما وصل عدد الوفيات وفق ما أورد موقع worldometers إلى 1,484.

روابط ذات صلة

الصحة : تسجيل ( 4233) حالة إصابة جديدة وإجمالي المتعافين يبلغ (84720) حالة

الصحة : تسجيل ( 4233) حالة إصابة جديدة وإجمالي المتعافين يبلغ (84720) حالة
تقرير أمريكي رسمي يرصد انتهاكات إيران بحق السنة والأقليات الدينية

تقرير أمريكي رسمي يرصد انتهاكات إيران بحق السنة والأقليات الدينية
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*