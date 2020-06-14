جامعة الجوف تنفذ أكثر من ألف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي

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أوضح تقرير صادر عن جامعة الجوف، أن إجمالي الجلسات الافتراضية التي قدمت خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي بلغت 1017 جلسة، بعدد ساعات دراسية بلغت 4554 ساعة، بلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 53461 مرة، ووصل عدد الحاضرين الفرديين 30176 طالب وطالبة، فيما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 54364 مستخدماً.

وقال الدكتور ماجد الفياض القائم بأعمال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، إن إجمالي الجلسات الافتراضية المقدمة على نظام بلاك بورد ليوم الأحد الموافق 7/6/2020م بلغت 249 جلسة افتراضية بمدة إجمالية بلغت 1099 ساعة، وصل عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 12956 مرة، وبلغ عدد الحاضرين الفريدين 6491 طالباً وطالبة، وإن إجمالي لوحات النقاش 13094 لوحة، فيما تم تسجيل دخول يومي على النظام لقرابة 11361 م