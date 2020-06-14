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أمانة الشرقية تنفذ 615 جولة رقابية وترصد 67 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية

أمانة الشرقية تنفذ 615 جولة رقابية وترصد 67 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية
http://almnatiq.net/?p=874225
المناطق - محمود القاضي

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس السبت 1441/10/21هـ، (615)، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على إثرها تم قيد (57) مخالفة للمنشآت التي خالفت التدابير الصحية، ورصد (67) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و (4) مخالفات تكدس في مساكن العمالة، ومخالفة واحدة لمزاولة الأنشطة الغير مستثناة، و (22) مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر. الجولات الرقابية الصحية.

وأضاف الصفيان : فيما بلغ عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي (475) و (9490) إجمالي الكوادر البشرية بالنظافة، والتي أسهمت في رفع (8247) طن من النفايات، و إزالة (4147) من الأنقاض والمخلفات، كما بلغت كمية المعقمات والمطهرات (174861) لتراً تم استخدامها في غسل وتعقيم وتطهير (987) موقعاً بالمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي محمد الصفيان بأن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قد وجّه في وقت سابق بتكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية، والنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي كانت قد فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ امتثالاً لأوامر الحكومة الرشيدة وتحقيقاً للبيئة الآمنة المتصديّة بوعيها للفيروس والحد من انتشاره.

ودعا الصفيان الجميع بضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة بأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة يمكن التواصل مع مركز البلاغات (940).

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