أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية

المناطق - عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفة المنشأة للتدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق و العاملين في المنشاة من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد “كوفيد19.

وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازياً.