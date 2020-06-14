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أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية

أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية
http://almnatiq.net/?p=874231
المناطق - عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫كورونا المستجد “كوفيد19”.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفة المنشأة للتدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق و العاملين في المنشاة من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد “كوفيد19.
وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازياً.

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