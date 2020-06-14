أغلقت أمانة منطقة عسير، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن إغلاق المنشأة جاء بعد رصد مخالفة المنشأة للتدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق و العاملين في المنشاة من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد “كوفيد19.
وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، حيث تم إغلاق المنشأة احترازياً.
أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية
أغلقت أمانة منطقة عسير، إحدى المنشآت التجارية الكبرى في المنطقة، بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
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