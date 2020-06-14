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وكيل الأمين للخدمات يتفقد أعمال الصيانة والتنظيم بسوق الخضار والفواكه المركزي

وكيل الأمين للخدمات يتفقد أعمال الصيانة والتنظيم بسوق الخضار والفواكه المركزي

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في اليوم الأول لإغلاق السوق ..

وكيل الأمين للخدمات يتفقد أعمال الصيانة والتنظيم بسوق الخضار والفواكه المركزي

وكيل الأمين للخدمات يتفقد أعمال الصيانة والتنظيم بسوق الخضار والفواكه المركزي
http://almnatiq.net/?p=874234
المناطق- فتحيه عبدالله

قام وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل اليوم الأحد 1441/10/22هـ، بجولة تفقدية لسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، ورافقهُ فيها عدد من مسؤولي الأمانة، يأتي ذلك بتوجيه من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بعد أن تقرر إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بدءاً من اليوم – بمشيئة الله – وبشكلٍ مؤقت حتى الانتهاء من أعمال الصيانة التطويرية والتنظيم؛ نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

و أكّد وكيل الأمين م. زياد مغربل خلال الزيارة أن الأمانة تسعى دائماً للوقوف على مصلحة الفرد والمجتمع في المنطقة، إذ أنها تعمل على قدمٍ وساق وفق البروتوكولات البلدية التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك حسب خطة دورية تقوم الأمانة بمتابعتها وتقييم العمل بما فيها يومياً، ويأتي من ضمنها صيانة الأسواق المركزية ومنها سوق الخضار والفواكه المركزي بحاضرة الدمام.

وأشار المهندس زياد مغربل بأنه تم تسليم المقاول القائم على أعمال الصيانة للمظلة، حيث سيتم منع دخول الأفراد ويقتصر السماح بالدخول على التجار والمورّدين ممن لديه سجلاً تجارياً للحراج البلدي والمستورد على وجه الخصوص، وذلك من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة الخامسة فجراً يومياً، و ستقوم بآلية الإغلاق الإدارة العامة للأسواق، فيما ستقوم الأمانة بإغلاق إحدى المظلات بهدف عمل صيانة لها، فيما سيتم نقل الباعة المتواجدين بها إلى مظلات أخرى وفق خطة تنظيمية لعدم تنقلهم بشكل عشوائي يؤثر على مسيرة البيع والشراء، كما سيُنقل الحراج البلدي إلى مظلة مؤقتة؛ لضمان عدم التكدس وتقليل الازدحام بين المتسوقين والباعة، مؤكداً بدوره بأنه سوف يتم إعادة افتتاح السوق خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله.

وشدد وكيل الامين للخدمات على ضرورة وقوف المراقبين الصحيين على الآلية المتّبعة لتطبيق الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس ” كورونا ” المستجد، سائلاً المولى – عزّ وجَل – أن يكشِف هذه الجائحة عن الوطن وسائر بلاد المسلمين.

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