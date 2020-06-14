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منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى بالعراق

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى بالعراق

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منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى بالعراق

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى بالعراق
http://almnatiq.net/?p=874240

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي في محافظة ديالى في جمهورية العراق الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وعبرت الأمانة العامة عن تعازيها لحكومة وشعب العراق متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
كما أكدت مجددا وقوفها وتضامنها مع جمهورية العراق في حربها ضد العنف والتطرف والإرهاب.

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