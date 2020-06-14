منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى بالعراق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي في محافظة ديالى في جمهورية العراق الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وعبرت الأمانة العامة عن تعازيها لحكومة وشعب العراق متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكدت مجددا وقوفها وتضامنها مع جمهورية العراق في حربها ضد العنف والتطرف والإرهاب.