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الزكاة والدخل عن ضريبة الـ 15%: أي شراء للأفراد قبل 30 يونيو والتوريد قبل يوليو المقبل يطبق عليه 5%

الزكاة والدخل عن ضريبة الـ 15%: أي شراء للأفراد قبل 30 يونيو والتوريد قبل يوليو المقبل يطبق عليه 5%
http://almnatiq.net/?p=874254
المناطق - الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الأحكام الانتقالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (15%) بدأت بتاريخ 11 الشهر الجاري وأنها ستنتهي بنهاية الشهر نفسه، وذلك استعدادا لتطبيق الضريبة الجديدة مطلع تموز (يوليو) المقبل.
وأبانت الهيئة أن أي شراء من الأفراد قبل 30 يونيو الجاري وتوريد البضاعة قبل يوليو المقبل فسيطبق عليه ضريبة 5% ، أما إذا كان تاريخ التوريد في يوليو فسيطبق عليها 15% ضريبة.
وأوضحت هيئة الزكاة عبر موقعها الإلكتروني من خلال دليل الأحكام الإنتقالية أن أي تعاقد من قبل المنشآت التجارية قبل تاريخ 11 آيار (مايو) وتوريدات ذلك التعاقد مستمرة إلى مابعد 1 تموز (يوليو) فإنه سوف يطبق عليها ضريبة الـ 5 في المائة وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 حزيران (يونيو).
وأضافت: ” بينما إذا تم التعاقد خلال الفترة من 11 آيار (مايو) وحتى 30 حزيران (يونيو) فستطبق ضريبة الـ 5 في المائة إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 حزيران (يونيو)، في حين تطبق ضريبة الـ 15% إذا تم التوريد فعلا في أو بعد 1 تموز (يوليو).

ويمكن الاطلاع على الدليل والأمثلة المطروحة فيه والمتعلقة بأشكال وقيم تحصيل الضريبة عبر الرابط التالي : اضغط هنا

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