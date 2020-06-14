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شرطة القصيم تضبط 6 مطلوبين في قضايا إطلاق نار وتفحيط

منطقة القصيم

شرطة القصيم تضبط 6 مطلوبين في قضايا إطلاق نار وتفحيط

شرطة القصيم تضبط 6 مطلوبين في قضايا إطلاق نار وتفحيط
http://almnatiq.net/?p=874256
المناطق / بريدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ستة مواطنين ، ( في العقدين الثالث والرابع من العمر ) ، مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها ، وقد ضبط بحوزتهم ( 210 ) أقراص من مادة الزنكس المحظورة ، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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