عام على باكورة الحفلات الغنائية بالقصيم احتفى فيها فنان العرب بميلاده

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عاشت مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم في مثل هذا اليوم الـ14 من شهر يونيو من عام 2019م ليلة طربية استثنائية سجلها تاريخ الأغنية السعودية على مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية امتدت حتى ساعات الصباح الأولى تعد هي الأولى من نوعها تمثلت كالحلم، وسط حضور فاق الـ4000 من السعوديين من الجنسين لأول مرة في حفل فني يُقام بالمنطقة تمايل آلاف الحضور على أنغام موسيقى أول حفلة غنائية تشهدها مدينة بريدة أحياها نجما الغناء الخليجي والعربي فنان العرب محمد عبده والفنان خالد عبدالرحمن، بعد أن غابت عن خارطة الحفلات الفنية منذ عودتها، وذلك ضمن موسم “حفلات السعودية” والتي تعتبر باكورة حفلاتها بمنطقة القصيم التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة بمتابعة من معالي المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ضمن حفلاتها على مستوى المملكة وهي من تعهد وتنظيم شركة بنش مارك التي أبدعت في التنظيم والذي لاقي صدى واسع، حيث أصبح الحفل محطة ملهمة في 2019م ومحط اهتمام ومتابعة من شرائح المجتمع السعودي كافة، نقلته في بث مباشر محطات تليفزيونية، وشهد المكان المخصص للحضور زيادة في طاقته الاستيعابية، بسبب نفاد تذاكر الحفل خلال عشرين دقيقة فقط من طرحها للبيع، كما سجل الهاشتاج المخصص لمتابعة الفعالية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ترنداً عالميًّا، حيث تفاجأ المسؤولون عن تنظيمها من هذا النجاح لأولى الحفلات الغنائية بمنطقة القصيم في حالة فريدة نظير التنوع الفكري والثقافي الذي تشهده المنطقة من مختلف التيارات، وامتلاكها إرثاً زاخراً بالفنون الشعبية، ومع ذلك لم يروق الحفل لبعض الأوساط، إذ أثار عدداً منهم عبر تغريداتهم بتوتير العديد من الإشاعات بإلغاء الحفل.

وأعرب الفنان محمد عبده “أبو نوره” بعد انتهاء الحفلة عن سعادته في الغناء بالقصيم، في ليلة زخرت بالإحساس المرهف، واصفاً جمهورها بالمذهل والراقي والمستمع الجيد للطرب الأصيل، حيث ضج موقع الحفل بالتصفيق والترحيب الحار من الحضور في الوهلة الأولى من صعوده على منصة المسرح، ليلوح فنان العرب بيده في ابتسامة عميقة، ليقول: “لم أكن أعرف بأني سأحتفل بعيد ميلادي بينكم الليلة، وهذا من حسن حظي، بين ديرة المجد والمرجلة”، حيث أهدى جمهوره الحاضر أغنية “أرجوك ياليل القصيم” من كلمات ابن القصيم الشاعر عبدالعزيز السناني، كما شهدت وصلتة الغنائية موقفاً طريفاً تلخص في وقوف “جرادة” على جبينه أثناء أدائه أغنية مذهلة تعامل معها بهدوء حيث قام بإنزالها وأكمل وصلته وسط تفاعل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد الفنان خالد عبدالرحمن “أبو نايف” بأن غناءه أمام جمهور القصيم حلم تحقق أخيراً، لأنه جمهور مبهر ووفي ومتفاعل مع الأغاني وعاشق للفن والطرب الأصيل.