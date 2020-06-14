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محافظ حفرالباطن يكرم الفائزين بمسابقة “بيت القصيدة”

محافظ حفرالباطن يكرم الفائزين بمسابقة “بيت القصيدة”
http://almnatiq.net/?p=874267
المناطق – عبدالله السعيدي

كرم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفرالباطن رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية “الفاء” ، الفائزين بمسابقة “بيت القصيدة” التي نفذها المجلس خلال شهر رمضان المبارك وهي مسابقة شعرية لمجاراة بيت القصيدة الذي نظمه شاعر الموسم في برنامج شاعر المليون الشاعر محمد البندر ويكمل المتسابقين بخمسة أبيات من الشعر النبطي يحكي موقف القيادة الرشيدة في قرارتها لمواجهة جائحة كورونا .

وقد حصل على المركز الأول الشاعر محمد جارالله الحربي بمبلغ 30 ألف ريال، وحصل على المركز الثاني الشاعر ناصر منصور المطيري بمبلغ 20 ألف ريال، وحصل على المركز الثالث الشاعر سعد حمود الشمري بمبلغ 10 آلاف ريال، وكذلك تم تكريم لجنة مسابقة بيت القصيدة.

كما كرم سموه مع أعضاء مجلس المسؤولية الاجتماعية الأطفال الفائزين بعيدية الفاء الذي نظمها المجلس خلال عيد الفطر المبارك بواقع سؤال كل يوم بحيث يكون السؤال عن محافظة حفرالباطن التاريخية، لترسيخ هذه المعلومات التاريخية لدى الأجيال القادمة.

وقد حضر التكريم أعضاء المجلس التنسيقي والتنفيذي لمجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء)

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