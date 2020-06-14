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“التعليم عن بُعد” بجامعة تبوك يطلق مشروع صناعة المحتوى وضبط الجودة

“التعليم عن بُعد” بجامعة تبوك يطلق مشروع صناعة المحتوى وضبط الجودة

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“التعليم عن بُعد” بجامعة تبوك يطلق مشروع صناعة المحتوى وضبط الجودة

“التعليم عن بُعد” بجامعة تبوك يطلق مشروع صناعة المحتوى وضبط الجودة
http://almnatiq.net/?p=874271
المناطق- تبوك:

أطلقت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعه تبوك مشروع صناعة المحتوى وضبط الجودة للفصل الصيفي الذي يأتي استكمالاً لما حققته العمادة من نجاحات ملفتة وقفزات نوعية في مرحلة التحول للتعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 – 1441هـ.
وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور علي بن نازل الشمري أن مواصلة التحول للتعليم عن بُعد للفصل الصيفي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها قيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة لضمان صحة وسلامة جميع الطلاب والحرص على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف ووفق أعلى المعايير.
وبين أن تسجيلات الدخول للأسبوع الثاني من الفصل الصيفي بلغت 47,664 تسجيل دخول فيما بلغ إجمالي الفصول الافتراضية 2251 فصلاً افتراضياً وبلغت التقييمات والواجبات 9578 تقييماً وواجباً في حين كان عدد المحاضرات المسجلة 1844 محاضرة منوهاً باستمرار العمل في مركز الدعم الفني والمساندة باستقباله المكالمات والرد على الاستفسارات ومعالجتها عبر نظام بطاقات الدعم الفني ونظام المساندة المباشرة عبر المحادثة الفورية أو العميل الآلي (شات بوت).
ولفت الدكتور الشمري الانتباه إلى إطلاق العمادة مشروع “ضبط جودة المحتوى في مقررات الجامعة” خلال الفصل الصيفي المعني بضبط جودة المحتوى لمقررات جامعة تبوك.

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