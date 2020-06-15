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الولايات المتحدة.. أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة.. أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=874274
المناطق - وكالات

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الأحد، بتسجيل 25540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و767 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الجامعة، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 2.074.526 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 115436 حالة وفاة.

وسجلت العدید من الولایات الأمریكیة، ومنھا تكساس وفلوریدا وكالیفورنیا، ارتفاعا كبیرا في عدد حالات الإصابة الجدیدة في الأسبوعین الماضیین، في حین سجلت نیویورك، التي توصف بأنھا بؤرة الفیروس التاجي بالولایات المتحدة، انخفاضا في حالات العدوى الجدیدة.

وما زالت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا.

وتجري الولايات المتحدة يوميا نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.

وكانت ثلاث ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد، هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس، تختصر لوحدها نصف عدد الوفيات المسجلة في سائر أنحاء الولايات المتحدة، لكن مذاك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادا إلى 11 نموذجا وبائيا، يتوقع أن يبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 130 ألفا بحلول 4 يوليو، عيد استقلال الولايات المتحدة.

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