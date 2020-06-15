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تركيا.. إصابات كورونا تضاعفت في 13 يوما

تركيا.. إصابات كورونا تضاعفت في 13 يوما
http://almnatiq.net/?p=874287
المناطق - وكالات

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1562 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو تقريبا ضعف العدد الذي جرى تسجيله في أوائل يونيو الجاري، عندما رفعت أنقرة قيود السفر وأعادت فتح المرافق.

وأظهرت بيانات الوزارة التركية أن العدد اليومي للحالات كان أقل من 1000 حالة منذ أواخر مايو حتى يوم الجمعة الماضي، لكنه كان 786 في الثاني من الشهر الجاري.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 15 شخصا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4807 حالات.

ووصل إجمالي عدد المرضى بمرض كوفيد-19 في تركيا إلى 178239 حالة.

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